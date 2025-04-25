Advertisement

عربي-دولي

قبّعة ترامب 2028 تثير الشكوك.. هل يترشح لولاية ثالثة؟

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1351741-638811777705360280.jpeg
Doc-P-1351741-638811777705360280.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ المتجر الإلكتروني لمنظمة ترامب بيع قبعات حمراء وقمصان يحملان شعار "ترامب 2028"، في إشارة إلى رغبته في الترشح لولاية رئاسية جديدة.
Advertisement

وأعادت هذه الملابس إحياء التساؤلات حول محاولة ترامب الترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، رغم وجود حظر دستوري على ذلك، بحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، لشبكة إن بي سي نيوز: "إنها قبعة رائعة، وأظن أنها ستحظى بشعبية كبيرة!" دون أي تفاصيل عن ترشح ترامب لولاية رئاسية جديدة.  

كشفت مصادر دبلوماسية أن بعض حلفاء الولايات المتحدة أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويبلغ سعر القبعة 50 دولاراً، ويُباع قميص أحمر يحمل شعار "ترامب 2028" مقابل 36 دولاراً.

وأثار ترامب فكرة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وهذا يتطلب تعديل دستور الولايات المتحدة.

وينص الدستور الأميركي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، وانتُخب ترامب عام 2016، ثم مرة أخرى عام 2024.

وقال ترامب في نهاية آذار الماضي إنه لم يستبعد إمكانية ترشحه لولاية ثانية عام 2028، وأضاف: "يريدني الكثير من الناس أن أفعل ذلك. لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً كما تعلمون، إنها مرحلة مبكرة جداً".

وأفادت التقارير أن ترامب قال للجمهوريين، خلال اجتماع خاص بعد فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني الماضي على نائبة الرئيس الديمقراطية السابقة كامالا هاريس،: "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى، إلا إذا قلتم غير ذلك". 

وصرح مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون في برنامج تلفزيوني يوم 11 نيسان الجاري أن "الرئيس ترامب سيترشح لولاية ثالثة، وسيتم انتخاب الرئيس ترامب مرة أخرى"، وقال بانون أيضاً "لدينا فريق" من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تمكين ترامب من ولاية ثالثة.

وقدم النائب آندي أوجلز، الجمهوري عن ولاية تينيسي، في أوائل كانون الثاني قراراً في مجلس النواب لتعديل الدستور للسماح بانتخاب ترامب وأي رئيس مستقبلي آخر لولاية ثالثة، وينص التعديل على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 مرات".
مواضيع ذات صلة
ترامب لشبكة NBC: "لا أمزح" حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة
lebanon 24
25/04/2025 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع ترامب الترشّح لولاية ثالثة؟
lebanon 24
25/04/2025 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: ترشح ترامب لولاية ثالثة سيحتاج لتعديل دستوري وهو أمر صعب والرئيس يدرك قيود الدستور
lebanon 24
25/04/2025 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ترامب: الرئيس قادر على إيجاد طريقة للترشح لولاية ثالثة
lebanon 24
25/04/2025 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:23 | 2025-04-25
08:00 | 2025-04-25
07:58 | 2025-04-25
07:51 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:31 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24