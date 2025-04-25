قبّعة ترامب 2028 تثير الشكوك.. هل يترشح لولاية ثالثة؟

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بدأ الإلكتروني لمنظمة بيع قبعات حمراء وقمصان يحملان شعار "ترامب 2028"، في إشارة إلى رغبته في الترشح لولاية رئاسية جديدة.وأعادت هذه الملابس إحياء التساؤلات حول محاولة ترامب الترشح لولاية ثالثة في ، رغم وجود حظر دستوري على ذلك، بحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية.وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت ، لشبكة إن بي سي : "إنها قبعة رائعة، وأظن أنها ستحظى بشعبية كبيرة!" دون أي تفاصيل عن ترشح ترامب لولاية رئاسية جديدة.كشفت مصادر دبلوماسية أن بعض أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في .ويبلغ سعر القبعة 50 دولاراً، ويُباع قميص يحمل شعار "ترامب 2028" مقابل 36 دولاراً.وأثار ترامب فكرة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وهذا يتطلب تعديل دستور الولايات المتحدة.وينص الأميركي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، وانتُخب ترامب عام 2016، ثم مرة أخرى عام 2024.وقال ترامب في نهاية آذار الماضي إنه لم يستبعد إمكانية ترشحه لولاية ثانية عام 2028، وأضاف: "يريدني الكثير من الناس أن أفعل ذلك. لكنني أقول لهم إن أمامنا طريقاً طويلاً كما تعلمون، إنها مرحلة مبكرة جداً".وأفادت التقارير أن ترامب قال للجمهوريين، خلال اجتماع خاص بعد فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني الماضي على نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس،: "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى، إلا إذا قلتم غير ذلك".وصرح البيت الأبيض السابق ستيف بانون في برنامج تلفزيوني يوم 11 نيسان الجاري أن "الرئيس ترامب سيترشح لولاية ثالثة، وسيتم انتخاب الرئيس ترامب مرة أخرى"، وقال بانون أيضاً "لدينا فريق" من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تمكين ترامب من ولاية ثالثة.وقدم النائب آندي أوجلز، عن ولاية تينيسي، في أوائل كانون الثاني قراراً في مجلس النواب لتعديل الدستور للسماح بانتخاب ترامب وأي رئيس مستقبلي آخر لولاية ثالثة، وينص التعديل على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 ".