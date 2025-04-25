Advertisement

عربي-دولي

السيّدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبيّة في ورطة... إليكم ما قامت به

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1351760-638811803597979821.jpg
Doc-P-1351760-638811803597979821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت النيابة الكورية الجنوبية أنها ستعيد التحقيق في قضية التلاعب بأسعار الأسهم التي قد تكون السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هي متورطة فيها.
Advertisement

وأوضح مكتب النيابة العامة الأعلى في العاصمة سيئول أن القرار اتخذ في ضوء تأكيد المحكمة العليا لإدانة 9 أشخاص متورطين في التلاعب بأسعار أسهم شركة "دويتشه موتورز"، وكيل "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية، في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012.

وتأتي إعادة التحقيق بعد أن قررت النيابة العامة عدم توجيه الاتهام إلى كيم في تشرين الاول الماضي، بعد التحقيق في تورطها المزعوم في المخطط.

وفي سياق منفصل، قالت النيابة العامة إنها رفضت استئنافا يطالب بإعادة التحقيق في قبول كيم غير القانوني المزعوم لحقيبة يدّ فاخرة. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بسبب صهره.. اتهام رئيس كوريا الجنوبية الأسبق بالفساد
lebanon 24
25/04/2025 15:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه البطريرك الراعي: لقائي بالبطريرك الراعي كان لعرض عمل الحكومة الذي قامت به في الأسابيع السابقة وفخورون بما فعلنا
lebanon 24
25/04/2025 15:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية
lebanon 24
25/04/2025 15:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الأيتام الإسلامية أقامت إفطارها الرمضاني السنوي للسيدات بمشاركة السيدة الأولى
lebanon 24
25/04/2025 15:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:23 | 2025-04-25
08:00 | 2025-04-25
07:58 | 2025-04-25
07:51 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:31 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24