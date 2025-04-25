السيّدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبيّة في ورطة... إليكم ما قامت به

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أعلنت الجنوبية أنها ستعيد التحقيق في قضية التلاعب بأسعار الأسهم التي قد تكون السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هي متورطة فيها.وأوضح مكتب الأعلى في العاصمة سيئول أن القرار اتخذ في ضوء تأكيد لإدانة 9 أشخاص متورطين في التلاعب بأسعار أسهم شركة "دويتشه موتورز"، "بي إم دبليو" في ، في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012.وتأتي إعادة التحقيق بعد أن قررت النيابة العامة عدم توجيه الاتهام إلى كيم في تشرين الاول الماضي، بعد التحقيق في تورطها المزعوم في المخطط.وفي سياق منفصل، قالت النيابة العامة إنها رفضت استئنافا يطالب بإعادة التحقيق في قبول كيم غير القانوني المزعوم لحقيبة يدّ فاخرة. (روسيا اليوم)