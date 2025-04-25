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عربي-دولي

قبل أيام... لقاء عُقِدَ بين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية وممثل عن المخابرات السوريّة

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:54
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أكد سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أنه عقد "اجتماعا بناء ووديا" مع ممثل لم يتم الكشف عن اسمه لأجهزة المخابرات السورية، وفق ما نقلت نقلت وكالة تاس للأنباء.
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وأضاف أن الاجتماع عُقد قبل أيام في باكو عاصمة أذربيجان، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. (العربية)
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