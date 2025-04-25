أكد ناريشكين رئيس الروسية اليوم الجمعة، أنه عقد "اجتماعا بناء ووديا" مع لم يتم اسمه لأجهزة ، وفق ما نقلت نقلت للأنباء.

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وأضاف أن الاجتماع عُقد قبل أيام في عاصمة أذربيجان، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. (العربية)