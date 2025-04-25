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عربي-دولي

مسلسل تيم حسن يتسبّب بإقالة 3 مسؤولين سوريين... ما الذي حصل؟

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:12
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أقالت لجنة تحقيق حكومية في سوريا، 3 مسؤولين في جامعة دمشق، أدينوا بتسهيل تصوير مشاهد مسلسل "تحت سابع أرض" في مقرها، دون موافقة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً.
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وبرزت القضية للسطح، الشهر الماضي، عندما تقدم مدير مكتب تصنيف جامعة دمشق، مروان الراعي، باستقالته احتجاجاً على كسر قفل مكتبه وتصوير مشاهد من المسلسل في المكتب دون موافقته.

وكشف الراعي، أن لجنة التحقيق الخاصة بقصة اقتحام مكتب التصنيف لتصوير المسلسل التلفزيوني في رمضان الماضي، نفذت، يوم أمس الخميس، نتيجة التحقيق، وهي إقالة 3 مديرين من مهامهم في جامعة دمشق.
 
وأضاف الراعي عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أحد المديرين المقالين، هو مدير الأمن في الجامعة.

وأوضح أن التحقيق أثبت تورط المديرين الثلاثة بتسهيل دخول عاملي المسلسل وتركهم لوحدهم لكسر وخلع القفل ما سبب فقدان ملفات من اعتمادية الجامعة، إضافة لملفات أخرى. (ارم نيوز)
 
 
 
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