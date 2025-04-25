مسلسل تيم حسن يتسبّب بإقالة 3 مسؤولين سوريين... ما الذي حصل؟

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أقالت لجنة تحقيق حكومية في ، 3 مسؤولين في ، أدينوا بتسهيل تصوير مشاهد مسلسل "تحت سابع أرض" في مقرها، دون موافقة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً.وبرزت القضية للسطح، الشهر الماضي، عندما تقدم تصنيف جامعة ، ، باستقالته احتجاجاً على كسر قفل مكتبه وتصوير مشاهد من المسلسل في المكتب دون موافقته.وكشف الراعي، أن بقصة اقتحام مكتب التصنيف المسلسل التلفزيوني في الماضي، نفذت، يوم أمس الخميس، نتيجة التحقيق، وهي إقالة 3 مديرين من مهامهم في جامعة دمشق.