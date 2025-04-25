العديد قضوا ليلتهم في أماكن مفتوحة.. إستمرار الهزات الأرضيّة في اسطنبول ومخاوف من زلزال عنيف جدّاً

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استمرت الهزات الارتدادية في إسطنبول اليوم الجمعة، بعد يومين من تعرض المدينة لزلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر أسفر عن إصابة 200 شخص.وذكرت والطوارئ التركية أنه تم تسجيل من الهزات الأرضية التي بلغت شدتها 4.5 على مقياس ريختر خارج إسطنبول مباشرة الجمعة.واختار العديد من الأشخاص ليلتهم في أماكن مفتوحة مجددا وسط مخاوف من تعرض إسطنبول لزلزال قوي آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.ونقلت تقارير إعلامية تركية عن بعض الخبراء قولهم إنهم يتوقعون حدوث بقوة 7.7 على مقياس ريختر. (سكاي نيوز)