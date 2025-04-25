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العديد قضوا ليلتهم في أماكن مفتوحة.. إستمرار الهزات الأرضيّة في اسطنبول ومخاوف من زلزال عنيف جدّاً

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:18
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استمرت الهزات الارتدادية في إسطنبول اليوم الجمعة، بعد يومين من تعرض المدينة التركية لزلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر أسفر عن إصابة 200 شخص.
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وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية التي بلغت شدتها 4.5 على مقياس ريختر خارج إسطنبول مباشرة صباح اليوم الجمعة.

واختار العديد من الأشخاص قضاء ليلتهم في أماكن مفتوحة مجددا وسط مخاوف من تعرض إسطنبول لزلزال قوي آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ونقلت تقارير إعلامية تركية عن بعض الخبراء قولهم إنهم يتوقعون حدوث زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر. (سكاي نيوز)
 
 
 
 
 
 
 
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