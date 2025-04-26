اعتراف جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي: القتال في غزة له ثمن باهظ

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كما أضاف في تغريدة على موقع اكس إن "آلاف الجنود من الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط يقاتلون ببطولة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير إرهابيي حماس"، وفق تعبيره



وأكد أن "الإنجازات عظيمة، لكن مع ذلك، المخاطر كبيرة والثمن باهظ".



إلى ذلك، حث جميع الإسرائيليين على دعم وتقوية قادة الجيش والجنود. أكد أن القوات "تدفع ثمنا باهظا لنجاحاتها العسكرية ضد حركة ".كما أضاف في تغريدة على موقع اكس إن "آلاف الجنود من الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط يقاتلون ببطولة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير إرهابيي حماس"، وفق تعبيرهوأكد أن "الإنجازات عظيمة، لكن مع ذلك، المخاطر كبيرة والثمن باهظ".إلى ذلك، حث جميع الإسرائيليين على دعم وتقوية قادة الجيش والجنود.

جاء هذا التصريح بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل يومين أن جنديا قتل خلال القتال الخميس الماضي، بينما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة أمس الجمعة.



كما أتى فيما حذر أكثر من مرة أنه لن يوقف الحرب على غزة قبل إطلاق الأسرى وتدمير حماس، وفق تعبيره.



وكانت أفادت سابقا بمقتل 400 جندي خلال الحرب التي تفجرت منذ السابع من تشرين الاول 2023 في غزة.



بينما قضى أكثر من 51 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وفق احصاء لوزارة الصحة في غزة