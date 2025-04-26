منذ بدء الحرب.. 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل

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ووفقا لـ"ديلاس"، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره متخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل. كشف تقرير لمركز أبحاث أن أبرمت 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة، رغم هجومها على بسبب هذه الحرب.ووفقا لـ"ديلاس"، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره متخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل.

وتأتي هذه الاستنتاجات عقب صفقة ألغيت مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة، التي أثارت جدلا واسعا داخل الحكومة الائتلافية في مدريد التي يقودها .



وكان ، وهو أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية في غزة، قد أوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب.