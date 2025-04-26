تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان

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أكد الجيش صباح السبت، حصول تبادل جديد لإطلاق النار مع نظيره .وارتفع التوتر بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، في أعقاب مقتل 26 شخصا بمنطقة سياحية في إقليم ، الثلاثاء الماضي.وقالت إن عناصر باكستانية شاركت في الهجوم، لكن باكستان نفت ضلوعها.وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير"، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي.وتقول في الهند إن هذه الجماعة، المعروفة أيضا باسم ، واجهة لمنظمات متشددة تتخذ من باكستان مقرا مثل عسكر طيبة وحزب المجاهدين.ومنذ الهجوم، اتخذت الدولتان المسلحتان نوويا مجموعة من الإجراءات ضد بعضهما البعض، إذ علقت الهند معاهدة مياه السند المهمة وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام .(سكاي نيوز)