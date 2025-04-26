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تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان

Lebanon 24
26-04-2025 | 01:49
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أكد الجيش الهندي صباح السبت، حصول تبادل جديد لإطلاق النار مع نظيره الباكستاني.
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وارتفع التوتر بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، في أعقاب مقتل 26 شخصا بمنطقة سياحية في إقليم كشمير، الثلاثاء الماضي.

وقالت الهند إن عناصر باكستانية شاركت في الهجوم، لكن باكستان نفت ضلوعها.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير"، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتقول الأجهزة الأمنية في الهند إن هذه الجماعة، المعروفة أيضا باسم جبهة المقاومة، واجهة لمنظمات متشددة تتخذ من باكستان مقرا مثل عسكر طيبة وحزب المجاهدين.

ومنذ الهجوم، اتخذت الدولتان المسلحتان نوويا مجموعة من الإجراءات ضد بعضهما البعض، إذ علقت الهند معاهدة مياه السند المهمة وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية.(سكاي نيوز)
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