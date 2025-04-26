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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيريه الهندي والباكستاني بجهود تهدئة التوترات بالمنطقة

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:55
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أعلنت وزارة الخارجيّة السّعوديّة أنّ "وزير الخارجيّة فيصل بن فرحان آل سعود، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بوزير الشّؤون الخارجيّة في الهند سوبراهمانيام جايشانكار، وجرى استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وبحث مستجدّات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التّوترات فيها".
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كما أجرى الوزير اتصالًا مماثلًا مع وزير خارجيّة باكستان إسحاق دار، وجرى كذلك "استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وبحث مستجدّات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التّوترات فيها". 
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