وزير الخارجية السعودية بحث مع نظيريه الهندي والباكستاني بجهود تهدئة التوترات بالمنطقة

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أعلنت وزارة الخارجيّة السّعوديّة أنّ "وزير الخارجيّة ، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بوزير الشّؤون الخارجيّة في ، وجرى استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وبحث مستجدّات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التّوترات فيها".كما أجرى الوزير اتصالًا مماثلًا مع وزير خارجيّة باكستان دار، وجرى كذلك "استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وبحث مستجدّات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التّوترات فيها".