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عربي-دولي

ترامب يؤكد: إسرائيل لن تجرنا لحرب ضد إيران ولكن!

Lebanon 24
26-04-2025 | 03:02
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان إسرائيل "لن تجره" إلى حرب مع إيران، لكن الولايات المتحدة قد تضطر لشن هجوم لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
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وفي حوار مع مجلة "تايم" الأميركية بمناسبة مرور 100 يوم على توليه سدة الحكم في البيت الأبيض، كرر ترامب تأكيده على أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق من دون الحاجة إلى الهجوم. آمل أن نتمكن من ذلك"، لكن "من الممكن أن نضطر إلى الهجوم، لأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

وفيما يتعلق بتدخل واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة إيران قال ترامب: "لا. غير صحيح. لم أمنعهم (الإسرائيليين)، لكنني لم أجعل الأمر مريحا لهم. في نهاية المطاف كنت سأترك القرار لهم، لكنني قلت إنني أفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من إلقاء القنابل".

وحول ما إذا كان قلقا من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يجره للحرب مع إيران، قال ترامب: "من الممكن أن يدخل هو في حرب لكننا لن نُجر إليها، لن أدخلها (الحرب) رغما عني، لكن قد أدخلها بكل إرادة إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. إذا لم نبرم اتفاقا فسأكون في مقدمة الصفوف".

وكان ترامب قد عبر عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد يقطع الطريق أمام امتلاك إيران قنبلة نووية.

ويجتمع كبار المفاوضين الإيرانيين والأميركيين مجددا في مسقط، السبت، لبحث برنامج طهران النووي.

وسيتفاوض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل غير مباشر مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عبر وسطاء عمانيين، وذلك بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بأنها بناءة.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات على مستوى الخبراء لوضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، قبل اجتماع غير مباشر بين المفاوضين الرئيسيين.

خطوط حمراء إيرانية
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، أن طهران مستعدة للتفاوض على بعض القيود على عملها النووي مقابل رفع العقوبات، لكن إنهاء برنامج التخصيب أو تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب من بين "الخطوط الحمراء الإيرانية التي لا يمكن المساومة عليها" في المحادثات.

إضافة إلى ذلك، قال العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن دول القارة اقترحت على المفاوضين الأميركيين أن الاتفاق الشامل يجب أن يتضمن قيودا تمنع إيران من امتلاك أو استكمال القدرة على وضع رأس نووي على صاروخ بالستي.

ووفق الوكالة، قال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات، الجمعة، إن طهران ترى أن برنامجها الصاروخي يمثل عقبة أكبر في المحادثات.(سكاي نيوز)


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