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عربي-دولي

بعد لقائه الوفد الفني.. عراقجي يتوجه للتفاوض مع ويتكوف

Lebanon 24
26-04-2025 | 03:32
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قبيل التوجه إلى التفاوض مع الوفد الأميركي في مسقط، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مشاورات أمس وصباح اليوم السبت أيضا مع الوفد الفني.
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وأظهرت مشاهد لقاء بين الوزير والوفد الفني الإيراني قبل اجتماع كبار المفاوضين الإيرانيين والأميركيين للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج طهران النووي

وسيتفاوض وزير الخارجية الإيراني بشكل غير مباشر مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط عبر وسطاء عمانيين، بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بأنها بناءة.
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