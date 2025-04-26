بعد لقائه الوفد الفني.. عراقجي يتوجه للتفاوض مع ويتكوف

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قبيل التوجه إلى التفاوض مع الوفد الأميركي في مسقط، عقد مشاورات أمس وصباح اليوم السبت أيضا مع الوفد الفني.وأظهرت مشاهد لقاء بين الوزير والوفد الفني قبل اجتماع كبار المفاوضين الإيرانيين والأميركيين للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامجوسيتفاوض الإيراني بشكل غير مباشر مع مبعوث للشرق الأوسط عبر وسطاء عمانيين، بعد أسبوع من جولة ثانية في وصفها الجانبان بأنها بناءة.