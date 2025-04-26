بحضور قادة العالم.. انطلاق مراسم تشييع البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس

بدأت مراسم تشييع البابا فرنسيس في ساحة القديس في الفاتيكان.

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وتوافد رؤساء ومسؤولون، اليوم السبت، من أكثر من 150 دولة حول العالم من أجل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس لتكريم هذا الرجل الذي عرف بتواضعه ومحبته للفقراء ودفاعه عن اللاجئين والمشردين.



ومن بين الحضور الرئيس الأميركي ، الذي اختلف بشدة مع البابا فرنسيس في مناسبات عديدة بسبب مواقفهما المتناقضة بشكل صارخ بشأن الهجرة.



كما حضر إلى جانب رؤساء الأرجنتين وفرنسا والغابون وألمانيا وإيطاليا والفلبين وبولندا وأوكرانيا، إلى جانب رئيسي وزراء ونيوزيلندا، والعديد من أفراد العائلات المالكة الأوروبية.



إلى ذلك، حضر المئات أيضاً من محبي البابا بين مشردين وفقراء ومؤمنين.



250 ألف مشيع

وحمل نعشه عبر الأبواب الرئيسية للجنازة التي ستُقام في الهواء الطلق، وتجمعت صفوف كبيرة من الشخصيات الأجنبية على جانب واحد من الرواق الحجري، في مواجهة مئات الكرادلة على المقاعد في الجهة المقابلة.