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عربي-دولي

تزامنا مع بدء الجولة الثالثة من المفاوضات.. برلمان إيران: المفاوضات مع أميركا معقدة لكنها فرصة جيدة

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:34
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بالتزامن مع انطلاق المحادثات الفنية والدبلوماسية بين الوفدين الإيراني والأميركي في مسقط اليوم السبت، أكد البرلمان الإيراني أنها فرصة ممتازة للبلاد، رغم تعقيدها.
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وأوضح البرلمان أن أي اتفاق مع أميركا يجب أن يعالج بشكل كامل المصالح النووية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع العقوبات كما رأى أنه "يجب أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق مستدام ومتوازن وطويل الأمد"

إلا أنه أكد أن المباحثات مع الأميركيين ليست سهلة ومعقدة، لكنها رغم ذلك فرصة جيدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
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