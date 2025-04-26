تزامنا مع بدء الجولة الثالثة من المفاوضات.. برلمان إيران: المفاوضات مع أميركا معقدة لكنها فرصة جيدة

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بالتزامن مع انطلاق المحادثات الفنية والدبلوماسية بين الوفدين والأميركي في مسقط اليوم السبت، أكد الإيراني أنها فرصة ممتازة للبلاد، رغم تعقيدها.وأوضح البرلمان أن أي اتفاق مع أميركا يجب أن يعالج بشكل كامل المصالح النووية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع العقوبات كما رأى أنه "يجب أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق مستدام ومتوازن وطويل الأمد"إلا أنه أكد أن المباحثات مع ليست سهلة ومعقدة، لكنها رغم ذلك فرصة جيدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.