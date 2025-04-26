هل ترفع أميركا العقوبات عن دمشق وتعيد فتح سفارتها؟

في رسالة من 4 صفحات سلمت إلى الجانب الأميركي في 14 نيسان الجاري أي قبل 10 أيام من وصول السوري أسعد الشيباني أمس إلى ، ردت السلطات على الشروط التي وضعتها من أجل رفع محتمل للعقوبات.

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لكن الرسالة وإن أكدت استجابتها لأغلب المطالب الأميركية الـ8 إلا أنها لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب، ومنح الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفق ما نقلت وكالة ، اليوم السبت.



رد أميركي

ما طرح تساؤلات حول إمكانية رفع قريب للعقوبات، ليأتي الجواب من قبل الجانب الأميركي "متمهلاً".



إذ أكد متحدث باسم أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".

لكنه أضاف أن بلاده "تقيم الآن الرد، وليس لديها ما تقوله في الوقت الحالي".كما أردف قائلا إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية، وإن أي تطبيع للعلاقات في سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".مطالب معلقةأتى ذلك، فيما رأى كبير وشخص آخر مُطَّلِع على الرسالة أنها عالجت خمسة مطالب كاملة، إلا أن المطالب المتبقية تركت "معلقة".كما أوضح مسؤول سوري ومصدر أميركي مطلع أن الشيباني سيناقش محتوى الرسالة مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته إلى نيويورك.وكانت أعربت في رسالتها عن أملها في أن تُفضي الإجراءات المُتَّخَذة، والتي وصفتها بـ"الضمانات"، إلى اجتماع لمناقشة كل نقطة بالتفصيل، بما في ذلك إعادة فتح السفارات ورفع .يذكر أن المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي كانت سلمت الشيباني قائمة بثمانية شروط تريد من الحكم الجديد الوفاء بها، خلال اجتماع شخصي عقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 مارس الماضي.ومن بين ما تضمنته تلك الشروط تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم، فضلا عن ، والإعلان علناً عن دعم التحالف الدولي ضد داعش، والسماح لأميركا بتنفيذ ضربات جوية، بالإضافة إلى عدم تهديد أمن ، ومعالجة مسألة الفصائل المسلحة.