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عربي-دولي

بشرط وحيد.. حماس: نسعى لهدنة في غزة تمتد 5 سنوات

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:44
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وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعثر المفاوضات بين حماس وإسرائيل رغم مساعي الوسطاء المتواصلة، كشف مسؤول في الحركة أنها مستعدة لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.
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كما أضاف في تصريحات اليوم السبت أن حماس تسعى لهدنة في غزة مدتها 5 سنوات، وفق ما أفادت فرانس برس.

إلى ذلك، أعاد التأكيد أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب بشكل كامل.
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