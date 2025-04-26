بشرط وحيد.. حماس: نسعى لهدنة في غزة تمتد 5 سنوات

Advertisement

وسط استمرار على ، وتعثر المفاوضات بين وإسرائيل رغم مساعي الوسطاء المتواصلة، كشف مسؤول في الحركة أنها مستعدة لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.كما أضاف في تصريحات اليوم السبت أن حماس تسعى لهدنة في غزة مدتها 5 سنوات، وفق ما أفادت فرانس برس.إلى ذلك، أعاد التأكيد أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب بشكل كامل.