قائد قسد: هدفنا وحدة سوريا وقوتها وليس تقسيمها

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انطلق السبت مؤتمر "وحدة الصف والموقف " في القامشلي شمال شرقي .وشدد قائد قوات سوريا "قسد"، مظلوم عبدي، على أن "حقوق الشعب الكردي يجب أن تصان في دستور سوريا الجديدة".كما أضاف في كلمته أن "هدفنا سوريا ديمقراطية لامركزية تصون حقوق جميع السوريين".كذلك أردف أن "مؤتمر وحدة الموقف الكردي هدفه وحدة سوريا وقوتها وليس تقسيمها".ويحضر المؤتمر قادة الأحزاب وشخصيات مستقلة وممثلون عن رئاسة إقليم ومندوبون من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الكردي وممثلون عن حزب الرئيس الراحل جلال طالبانيفيما تتركز أجندة المؤتمر حول صياغة رؤية كردية موحدة حول مستقبلهم في سوريا حيث سيتمخض عن اللقاءات تشكيل وفد موحد للتفاوض مع ، حسب المراسل.