إنطلاق الجولة الثالثة من محادثات إيران والولايات المتحدة

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بدأت في مسقط الجولة الثالثة من المحادثات على مستوى الخبراء بين والولايات المتحدة بشأن البرنامج لطهران الذي يشهد تقدما سريعا، طبقا لما ذكره التلفزيون الرسمي .وتهدف المحادثات إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها على إيران.ومن المقرر أن يلتقي والمبعوث الأميركي الخاص في العاصمة العمانية.وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الجولة الثالثة من المحادثات النووية الأميركية في "قد تمدد إذا اقتضى الأمر".وأوردت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أنه "من المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات، مثل الجولتين السابقتين، يوما واحدا. ومع ذلك، ونظرا لأن المفاوضات سوف تركز على الفنية والمتعلقة بالخبراء وفحص التفاصيل، فمن الممكن أن تمدد إذا اقتضى الأمر".وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في في نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المحادثات.