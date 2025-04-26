باكستان: سنرد بحزم على أي محاولة للمساس بأمننا

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على وقع التوترات المتصاعدة بين الدولتين النوويتين الجارتين، بعد الهجوم الفتاك في ، الثلاثاء الماضي، أكد رئيس وزراء باكستان أن بلاده "موحدة" و"مستعدة للدفاع عن سيادتها" ضد أي محاولات من للمساس بأمنها.وقال شريف في كلمة ألقاها خلال مراسم أقيمت في عسكرية بمدينة آباد اليوم السبت "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن"، مضيفاً "سنرد بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين".كما أعلن استعداده لإجراء تحقيق "محايد" في الهجوم الدامي الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وقد حمّلت مسؤوليته لإسلام آباد.وقال "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".(العربية)