Advertisement

عربي-دولي

باكستان: سنرد بحزم على أي محاولة للمساس بأمننا

Lebanon 24
26-04-2025 | 07:20
A-
A+

Doc-P-1352208-638812741171689178.jpg
Doc-P-1352208-638812741171689178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على وقع التوترات المتصاعدة بين الدولتين النوويتين الجارتين، بعد الهجوم الفتاك في كشمير، الثلاثاء الماضي، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن بلاده "موحدة" و"مستعدة للدفاع عن سيادتها" ضد أي محاولات من الهند للمساس بأمنها.
Advertisement
وقال شريف في كلمة ألقاها خلال مراسم أقيمت في أكاديمية عسكرية بمدينة أبوت آباد اليوم السبت "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن"، مضيفاً "سنرد بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين".
كما أعلن استعداده لإجراء تحقيق "محايد" في الهجوم الدامي الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وقد حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.
وقال "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".
(العربية)
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: قواتنا سترد بقوة وحزم على أي اعتداء على أمننا وأي مؤامرات تستهدف البلاد
lebanon 24
27/04/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: باكستان تقول إن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي
lebanon 24
27/04/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: سنرد بقوة وحزم إذا تم تهديدنا
lebanon 24
27/04/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم وبشكل فوري ضد العوائق غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة
lebanon 24
27/04/2025 02:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
15:53 | 2025-04-26
15:39 | 2025-04-26
15:38 | 2025-04-26
15:36 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24