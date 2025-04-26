Advertisement

عربي-دولي

عددٌ كبير من المصابين.. ما جديد إنفجار إيران؟

Lebanon 24
26-04-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1352215-638812769298161068.jpg
Doc-P-1352215-638812769298161068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب 561 شخصاً على الأقل، السبت، في انفجار كبير وقع بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
Advertisement
 
ورجحت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيماوية في الميناء.
 
وأكد التلفزيون الإيراني أن مصدره حاوية غير معروف حتى الآن ما كان بداخلها، لكن لم يكن منشأه خزان الأمونيا.
 
وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل، الذي شكّل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.
 
وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء، حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.
 
وقالت وسائل إعلام محلية إن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.
 
وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، إن سبب الحادث لا يزال مجهولا.
 
ويعد ميناء الشهيد رجائي من الموانئ الحيوية في إيران، حيث يتعامل بشكل رئيسي مع حركة الحاويات ويضم خزانات نفطية ومنشآت بتروكيماوية.
 
تجدر الإشارة إلى أن مدينة بندر عباس شهدت في السابق حوادث مشابهة، بما في ذلك انفجارات في مصافي النفط وتسربات غازية.
 
مواضيع ذات صلة
مشاهد جديدة مرعبة من انفجار كوالالمبور: 33 مصابًا وحالة ذعر في المنطقة!
lebanon 24
27/04/2025 02:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 8 قتلى و750 مصابا
lebanon 24
27/04/2025 02:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب البلاد إلى 300
lebanon 24
27/04/2025 02:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: عدد كبير من خبراء الصواريخ الروس زاروا إيران خلال العام الماضي
lebanon 24
27/04/2025 02:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
15:53 | 2025-04-26
15:39 | 2025-04-26
15:38 | 2025-04-26
15:36 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24