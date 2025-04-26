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عربي-دولي

بسبب بدلته الزرقاء... ترامب محطّ انتقاد في جنازة البابا فرنسيس

Lebanon 24
26-04-2025 | 09:03
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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمخالفة قواعد اللباس الصارمة خلال جنازة البابا فرانسيس، التي أقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بحضور نحو 250 ألف شخص، وفق ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته السبت.
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وبحسب التقرير، وصل ترامب إلى الجنازة مرتديا بدلة زرقاء متوسطة اللون وربطة عنق زرقاء لامعة، مخالفا القواعد التي تفرض على الرجال ارتداء بدلة داكنة وربطة عنق سوداء مع قميص أبيض، بالإضافة إلى ارتداء أحذية وجوارب سوداء، وذلك كعلامة تقليدية على الاحترام.

لم يكن ترامب وحده موضع الانتقاد، إذ أشارت "ديلي ميل" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يرتدِ ربطة عنق، بينما اختار الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ربطة عنق زرقاء أيضاً، مما اعتبره البعض دليلاً على "قلة احترام" المناسبة الدينية الكبرى.

وجلس ترامب في الصف الأمامي إلى جانب كبار الشخصيات والملوك، مرتديا بدلة زرقاء مزينة بدبوس يحمل العلم الأميركي، فيما ارتدت زوجته ميلانيا ترامب معطفاً أسود محافظا مع حجاب دانتيل وقفازات سوداء، ملتزمةً بقواعد الفاتيكان التقليدية للنساء.
 
ترامب ظهر بملابس زرقاء مخالفا قواعد اللبس في حضور جنازة البا


 وتعرض ترامب لانتقادات من قبل مسؤولين وشخصيات عامة، إذ علقت النائبة أليسون غراهام قائلة: "لماذا ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يرتدي بدلة زرقاء؟ ألا يملك إحساسًا باللياقة؟ عار عليه".

كما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم، واعتبروا أن ترامب أظهر "افتقارا للاحترام" بالمقارنة مع غالبية الزعماء الذين التزموا بالزي الأسود الكامل.
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