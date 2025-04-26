بسبب بدلته الزرقاء... ترامب محطّ انتقاد في جنازة البابا فرنسيس

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اتهم الرئيس الأميركي بمخالفة قواعد اللباس الصارمة خلال جنازة البابا فرانسيس، التي أقيمت في ساحة القديس بالفاتيكان بحضور نحو 250 ألف شخص، وفق ما أفادت به صحيفة " ميل" في تقرير نشرته السبت.وبحسب التقرير، وصل إلى الجنازة مرتديا بدلة زرقاء متوسطة اللون وربطة عنق زرقاء لامعة، مخالفا القواعد التي تفرض على الرجال ارتداء بدلة داكنة وربطة عنق سوداء مع قميص أبيض، بالإضافة إلى ارتداء أحذية وجوارب سوداء، وذلك كعلامة تقليدية على الاحترام.لم يكن ترامب وحده موضع الانتقاد، إذ أشارت "ديلي ميل" إلى أن الرئيس الأوكراني لم يرتدِ ربطة عنق، بينما اختار الرئيس الأميركي السابق ربطة عنق زرقاء أيضاً، مما اعتبره البعض دليلاً على "قلة احترام" المناسبة الكبرى.وجلس ترامب في الصف الأمامي إلى جانب كبار الشخصيات والملوك، مرتديا بدلة زرقاء مزينة بدبوس يحمل الأميركي، فيما ارتدت زوجته ميلانيا ترامب معطفاً أسود محافظا مع حجاب دانتيل وقفازات سوداء، ملتزمةً بقواعد التقليدية للنساء.