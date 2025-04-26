بوتين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا بدون شروط

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بعدما أعلن ، الجمعة، أن ، والموفد الأميركي ستيف ويتكوف، أجريا محادثات في استمرت 3 ساعات، في إطار اجتماع بنّاء تناول احتمال استئناف مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف، خرجت تفاصيل جديدة.فقد أعلن الكرملين على لسان متحدثه ديمتري بيسكوف، أن أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي استعداد للتفاوض مع من دون شروط مسبقة، وفق وكالة "إنترفاكس".أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا شهدت يوماً موفقاً.وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، السبت، : "البلدان قريبان جدا من اتفاق، وعلى الجانبين الآن أن يجتمعا على أعلى مستوى لوضع اللمسات الأخيرة عليه".وكان ويتكوف قد وصل إلى موسكو الجمعة، حيث التقى بوتين، للمرة الرابعة، مع مواصلة مساعيها لإنهاء الحرب الروسية .(العربية)