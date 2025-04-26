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عربي-دولي

بوتين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا بدون شروط

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:20
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بعدما أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والموفد الأميركي ستيف ويتكوف، أجريا محادثات في موسكو استمرت 3 ساعات، في إطار اجتماع بنّاء تناول احتمال استئناف مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف، خرجت تفاصيل جديدة.
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فقد أعلن الكرملين على لسان متحدثه ديمتري بيسكوف، أن بوتين أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة، وفق وكالة "إنترفاكس".

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا شهدت يوماً موفقاً.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، السبت، : "البلدان قريبان جدا من اتفاق، وعلى الجانبين الآن أن يجتمعا على أعلى مستوى لوضع اللمسات الأخيرة عليه".

وكان ويتكوف قد وصل إلى موسكو الجمعة، حيث التقى بوتين، للمرة الرابعة، مع مواصلة الولايات المتحدة مساعيها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

(العربية)
 
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