الرئيس الإيراني: أصدرت أمراً بإجراء تحقيق في انفجار بندر عباس

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أمر بإجراء تحقيق في سبب الانفجار الذي وقع، يوم السبت، في ميناء رجائي في جنوب البلاد وأسفر عن إصابة من 500 شخص.وقال : "أصدرت أمراً بالتحقيق في ملابسات انفجار عباس وأسبابه وتم إرسال إلى المنطقة بصفة مبعوث خاص للوقوف على أبعاد الحادث والوقوف على حالة المصابين".وأعرب الرئيس عن عميق أسفه وتعاطفه مع ضحايا الحادث الذي وقع في محافظة هرمزجان، أصدرت أمراً بالتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.وقتل 4 أشخاص وأصيب 561 على الأقل في الانفجار الذي هز ميناء رجائي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.ورجحت أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيماوية في الميناء.وأكد التلفزيون الإيراني أن مصدره حاوية حتى الآن ما كان بداخلها، لكن لم يكن منشأه خزان الأمونيا.وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل، الذي شكّل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء، حتى تمكنت والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.