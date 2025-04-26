روسيا تعلن استعادة كورسك بالكامل من الجيش الأوكراني

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(الأناضول)

أبلغ رئيس الروسية ، السبت، الرئيس باستعادة كاملة من الجيش الأوكراني.وذكرت الرئاسة الروسية " "، في بيان، أن أبلغ بأن وحدات الجيش الأوكراني هُزمت بشكل كامل في منطقة كورسك.وهنأ بوتين الوحدات العسكرية الروسية المنتصرة، مضيفا أن "مغامرة نظام انتهت بالفشل التام".وأكد بوتين أن خسائر الجيش الأوكراني ستنعكس على كامل خط التماس القتالي.وأضاف: "الهزيمة الكاملة للعدو في منطقة كورسك الحدودية توفر ظروفا لقواتنا لتنفيذ عمليات ناجحة في قطاعات مهمة أخرى من وتقرب هزيمة النظام الجديد".