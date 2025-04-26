Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن استعادة كورسك بالكامل من الجيش الأوكراني

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1352253-638812847177322803.jpg
Doc-P-1352253-638812847177322803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، السبت، الرئيس فلاديمير بوتين باستعادة منطقة كورسك كاملة من الجيش الأوكراني.
Advertisement

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن غيراسيموف أبلغ بوتين بأن وحدات الجيش الأوكراني هُزمت بشكل كامل في منطقة كورسك.

وهنأ بوتين الوحدات العسكرية الروسية المنتصرة، مضيفا أن "مغامرة نظام كييف انتهت بالفشل التام".

وأكد بوتين أن خسائر الجيش الأوكراني ستنعكس على كامل خط التماس القتالي.

وأضاف: "الهزيمة الكاملة للعدو في منطقة كورسك الحدودية توفر ظروفا لقواتنا لتنفيذ عمليات ناجحة في قطاعات مهمة أخرى من الجبهة وتقرب هزيمة النظام النازي الجديد".
(الأناضول)
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن استعادة بلدة من القوات الأوكرانية قرب سودجا في كورسك
lebanon 24
27/04/2025 02:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن استعادة السيطرة على بلدة غوغوليفكا في كورسك الروسية
lebanon 24
27/04/2025 02:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن استعادة السيطرة على بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في كورسك الروسية
lebanon 24
27/04/2025 02:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 190 جندياً في كورسك
lebanon 24
27/04/2025 02:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
15:53 | 2025-04-26
15:39 | 2025-04-26
15:38 | 2025-04-26
15:36 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24