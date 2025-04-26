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عربي-دولي

بعد الضربات الروسية على قرى اوكرانية مدنية.. ترامب: يجب التعامل مع بوتين بشكل مختلف

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:16
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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إثر ضربات تعرض لها مدنيون في أوكرانيا في الأيام الأخيرة، قائلا: "ربما هو لا يريد أن يوقف الحرب".
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وفي منشور على منصته "تروث سوشال" بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما، قال ترامب: "لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب، وعندها يجب التعامل معه بشكل مختلف".

وأضاف ترامب أن "فرض عقوبات ثانوية على روسيا قد يكون ضروريا ردا على ذلك".

وقال: "يموت الكثير جدا من الناس".

وفي وقت سابق من السبت، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين أكد مجددا استعداد بلاده لإجراء محادثات مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة، وذلك خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

والتقى ويتكوف بوتين لمدة 3 ساعات في موسكو، الجمعة، لمناقشة خطة واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبعدها قال ترامب إن الجانبين "قريبان للغاية من التوصل إلى اتفاق"، رغم الاختلافات الواضحة في مواقفهما.
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