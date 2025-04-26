"كنت مشغولا جداً"... ترامب: لهذا لم أقدم هدية لميلانيا في عيد ميلادها

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قال الرئيس الأميركي إن انشغالاته الكثيرة لم تتح له تقديم هدية لزوجته في عيد ميلادها الخامس والخمسين، السبت، لكنه أوضح أنه دعاها إلى عشاء رومانسي في طائرة الرئاسة خلال رحلتهما إلى لحضور جنازة .ووصل وميلانيا إلى العاصمة مساء الجمعة، في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ عودة ترامب إلى في 20 كانون الثاني.وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن الزوجين لن يتناولا العشاء مساء السبت في أحد مطاعم روما، بل أنهما غادرا العاصمة مباشرة بعد الجنازة إلى بعد مراسم وداع البابا.وأقر الرئيس البالغ من العمر 78 عاما بأنها قد لا تكون الطريقة الفضلى للاحتفال بعيد ميلاد زوجته.وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "إنها تعمل في عيد ميلادها".وأشار ترامب الذي سيكمل فترة المئة يوم الرمزية لوجوده في البيت الأبيض، ويسعى إلى التفاوض على اتفاقات بشأن التعرفات الجمركية وأوكرانيا وإيران وغزة، إلى أنه لم يعد يحظى بمتسع من الوقت لأي شيء آخر.وقال: "لم يكن لديّ وقت لشراء هدايا، كنت مشغولا جدا".وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم دعوة زوجته لتناول العشاء في عيد ميلادها، أجاب: "سأصطحبها لتناول العشاء في طائرة الرئاسة".