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عربي-دولي

"كنت مشغولا جداً"... ترامب: لهذا لم أقدم هدية لميلانيا في عيد ميلادها

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:34
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن انشغالاته الكثيرة لم تتح له تقديم هدية لزوجته ميلانيا في عيد ميلادها الخامس والخمسين، السبت، لكنه أوضح أنه دعاها إلى عشاء رومانسي في طائرة الرئاسة خلال رحلتهما إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.
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ووصل ترامب وميلانيا إلى العاصمة الإيطالية مساء الجمعة، في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن الزوجين لن يتناولا العشاء مساء السبت في أحد مطاعم روما، بل أنهما غادرا العاصمة مباشرة بعد الجنازة إلى الولايات المتحدة بعد مراسم وداع البابا.

 وأقر الرئيس البالغ من العمر 78 عاما بأنها قد لا تكون الطريقة الفضلى للاحتفال بعيد ميلاد زوجته.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "إنها تعمل في عيد ميلادها".

وأشار ترامب الذي سيكمل فترة المئة يوم الرمزية لوجوده في البيت الأبيض، ويسعى إلى التفاوض على اتفاقات بشأن التعرفات الجمركية وأوكرانيا وإيران وغزة، إلى أنه لم يعد يحظى بمتسع من الوقت لأي شيء آخر.

وقال: "لم يكن لديّ وقت لشراء هدايا، كنت مشغولا جدا".

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم دعوة زوجته لتناول العشاء في عيد ميلادها، أجاب: "سأصطحبها لتناول العشاء في طائرة الرئاسة".
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