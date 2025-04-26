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ارتفاع في عدد إصابات الانفجار بإيران.. إليكم آخر التفاصيل

Lebanon 24
26-04-2025 | 11:20
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أعلن التلفزيون الإيراني عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي في بندر عباس إلى 5 أشخاص وأكثر من 700 مصاب.
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وكان أشار الهلال الأحمر الإيراني إلى أن 20 فريق إنقاذ وإسعاف موجودون في موقع الانفجار لتقديم المساعدة للمصابين.
 
وكانت قد قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن انفجارا هائلا هز ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس بجنوب إيران اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 561 شخصا.

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إنه لا علاقة للجيش بانفجار بندر عباس.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي الإيراني إن سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف الميناء وإنه يتم حاليا إجلاء المصابين ونقلهم إلى المراكز الطبية القريبة.
 
 
 
 
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