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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51,495

Lebanon 24
26-04-2025 | 11:40
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ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 7 تشرين الأول 2023 حتى السبت، إلى 51,495 شهيدا و117,524 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
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وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2,111 شهيدا، و5,483 إصابة.

وأضافت أن 56 شهيدا، منهم 7 انتشال، و108 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (المملكة)
 
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