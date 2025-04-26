17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51,495
Lebanon 24
26-04-2025
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت حصيلة العدوان
الإسرائيلي
على
قطاع غزة
، 7 تشرين الأول 2023 حتى السبت، إلى 51,495 شهيدا و117,524 إصابة، وفق
وزارة الصحة في غزة
.
Advertisement
وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي، إن حصيلة
الشهداء
والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2,111 شهيدا، و5,483 إصابة.
وأضافت أن 56 شهيدا، منهم 7 انتشال، و108 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (المملكة)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة شهداء غارات إسرائيل على غزة
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة شهداء غارات إسرائيل على غزة
27/04/2025 02:22:58
27/04/2025 02:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 5 جراء استهداف العدو الإسرائيلي خيمة وسط مدينة خانيونس (العربي)
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 5 جراء استهداف العدو الإسرائيلي خيمة وسط مدينة خانيونس (العربي)
27/04/2025 02:22:58
27/04/2025 02:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة إلى 10 شهداء
Lebanon 24
سكاي نيوز: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة إلى 10 شهداء
27/04/2025 02:22:58
27/04/2025 02:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة
27/04/2025 02:22:58
27/04/2025 02:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. ماكرون وترامب يتبادلان مصافحتهما الشهيرة القوية
Lebanon 24
بالفيديو.. ماكرون وترامب يتبادلان مصافحتهما الشهيرة القوية
16:44 | 2025-04-26
26/04/2025 04:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟
Lebanon 24
موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟
16:00 | 2025-04-26
26/04/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفجار إيران.. تحذير للأهالي: الزموا منازلكم
Lebanon 24
بعد انفجار إيران.. تحذير للأهالي: الزموا منازلكم
15:53 | 2025-04-26
26/04/2025 03:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجولة الثانية من المحادثات.. هذا ما ناقشته أميركا وإيران
Lebanon 24
في الجولة الثانية من المحادثات.. هذا ما ناقشته أميركا وإيران
15:39 | 2025-04-26
26/04/2025 03:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الزلزال العنيف الأخير.. مئات الهزات الارتدادية تضرب إسطنبول وتحذيرات من استمرارها!
Lebanon 24
بعد الزلزال العنيف الأخير.. مئات الهزات الارتدادية تضرب إسطنبول وتحذيرات من استمرارها!
15:38 | 2025-04-26
26/04/2025 03:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة شريط كاسيت".. إليسا تُثير الجدل بإطلالتها خلال حفلها في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة شريط كاسيت".. إليسا تُثير الجدل بإطلالتها خلال حفلها في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
01:05 | 2025-04-26
26/04/2025 01:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)
Lebanon 24
أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)
03:09 | 2025-04-26
26/04/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسينات على الأجور الاثنين
Lebanon 24
تحسينات على الأجور الاثنين
22:15 | 2025-04-25
25/04/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب في لبنان.. بيانٌ من وزير العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب في لبنان.. بيانٌ من وزير العمل
05:42 | 2025-04-26
26/04/2025 05:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)
Lebanon 24
تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)
02:18 | 2025-04-26
26/04/2025 02:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:44 | 2025-04-26
بالفيديو.. ماكرون وترامب يتبادلان مصافحتهما الشهيرة القوية
16:00 | 2025-04-26
موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟
15:53 | 2025-04-26
بعد انفجار إيران.. تحذير للأهالي: الزموا منازلكم
15:39 | 2025-04-26
في الجولة الثانية من المحادثات.. هذا ما ناقشته أميركا وإيران
15:38 | 2025-04-26
بعد الزلزال العنيف الأخير.. مئات الهزات الارتدادية تضرب إسطنبول وتحذيرات من استمرارها!
15:36 | 2025-04-26
السعودية تعرب عن صادق تعازيها لإيران
فيديو
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
27/04/2025 02:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
27/04/2025 02:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
27/04/2025 02:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24