ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51,495

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ارتفعت حصيلة العدوان على ، 7 تشرين الأول 2023 حتى السبت، إلى 51,495 شهيدا و117,524 إصابة، وفق .وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي، إن حصيلة والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2,111 شهيدا، و5,483 إصابة.وأضافت أن 56 شهيدا، منهم 7 انتشال، و108 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة.وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (المملكة)