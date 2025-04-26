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عربي-دولي

ما سبب الانفجار العنيف في ميناء بندر عباس بإيران؟ تحقيقات أولية تكشف

Lebanon 24
26-04-2025 | 12:02
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أوضح مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان الإيرانية، مهرداد حسن زاده، أن التحقيقات الأولية حول الانفجار العنيف الذي هز ميناء "الشهيد رجائي" غرب مدينة بندر عباس، تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار عدد من الحاويات المخزنة في الميناء. وأكد أن عمليات إخلاء الموقع ونقل المصابين ما تزال جارية.
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من جهته، صرّح المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في هرمزكان، مختار سلحشور، أن فرق التقييم السريع هرعت إلى موقع الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات التفصيلية لا تزال مستمرة، وأن الأولوية حاليًا لمعالجة آثار الانفجار.

في السياق نفسه، أوضحت جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تخزين مواد خطرة وكيميائية في ساحة الحاويات التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد كيلومترين من مبنى الجمارك، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين بسبب سقوط المعدات وتحطم النوافذ.

كما أصدرت الجمارك الإيرانية تعليمات عاجلة إلى جميع المكاتب الجمركية بوقف إرسال شحنات التصدير والعبور إلى ميناء الشهيد رجائي حتى إشعار آخر.

يُذكر أن الانفجار الضخم، الذي وقع ظهر اليوم السبت، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الحصيلة الأولية. (روسيا اليوم)
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