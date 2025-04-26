ما سبب الانفجار العنيف في ميناء بندر عباس بإيران؟ تحقيقات أولية تكشف

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أوضح مدير عام بمحافظة هرمزكان ، مهرداد حسن ، أن التحقيقات الأولية حول الانفجار العنيف الذي هز ميناء "الشهيد رجائي" غرب مدينة عباس، تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار عدد من الحاويات المخزنة في الميناء. وأكد أن عمليات إخلاء الموقع ونقل المصابين ما تزال جارية.، صرّح لجمعية في هرمزكان، مختار سلحشور، أن فرق التقييم السريع هرعت إلى موقع الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات التفصيلية لا تزال مستمرة، وأن الأولوية حاليًا لمعالجة آثار الانفجار.في السياق نفسه، أوضحت جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تخزين مواد خطرة وكيميائية في ساحة الحاويات التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد كيلومترين من ، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين بسبب سقوط المعدات وتحطم النوافذ.كما أصدرت الإيرانية تعليمات عاجلة إلى جميع المكاتب الجمركية بوقف إرسال شحنات التصدير والعبور إلى ميناء الشهيد رجائي حتى إشعار آخر.يُذكر أن الانفجار الضخم، الذي وقع ظهر اليوم السبت، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الحصيلة الأولية. (روسيا اليوم)