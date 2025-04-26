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عربي-دولي

تحرّك عسكري في السويداء.. هذا ما يحصل

Lebanon 24
26-04-2025 | 12:16
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أعلن المجلس العسكري في محافظة السويداء السورية عن تفعيل "لواء حرس الحدود"، رداً على ما وصفه بـ"التحشيدات الإرهابية" المتزايدة قرب الجهة الشرقية للمحافظة.
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وأوضح المجلس، في بيان رسمي صدر اليوم، أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمن المحافظة وسكانها"، وأكد أن "لواء حرس الحدود" سيضطلع بمهام الدفاع عن حدود السويداء، ومنع أي محاولات اختراق أو تهديد أمني.

وأكد البيان أن المجلس العسكري يتعامل مع التطورات الأخيرة بجدية قصوى، مشدداً على أن قواته ستتصدى لأي تهديدات تستهدف الاستقرار المحلي.

 ودعا المجلس الأهالي إلى التكاتف مع الجهود الأمنية حفاظاً على السلم الأهلي.

ويأتي هذا التحرك العسكري في ظل أنباء عن تحركات عسكرية شرق السويداء، ما دفع السلطات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية، واتخاذ إجراءات استباقية. (ارم نيوز)
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