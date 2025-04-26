بالطائرات المسيّرة.. الحوثيون يستهدفون إسرائيل

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أعلنت ، مساء السبت، تنفيذ 3 عمليات عسكرية، استهدفت اثنتان منها العمق ، فيما استهدفت الثالثة حاملة الطائرات الأميركية " " شمالي ، بحسب زعمها.وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، ، في بيان مرئي جديد له، إلى أنه تم استهداف "هدفين حيويين في العمق الإسرائيلي"، الأول في ، والثاني في منطقة عسقلان، وذلك بطائرتين مسيّرتين.وأضاف سريع: "كما تم استهداف، بعدد من الطائرات المسيّرة، حاملة الطائرات (يو إس إس ترومان)، والقطع الحربية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر".