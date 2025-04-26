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عربي-دولي

بالطائرات المسيّرة.. الحوثيون يستهدفون إسرائيل

Lebanon 24
26-04-2025 | 12:22
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أعلنت مجموعة الحوثي، مساء السبت، تنفيذ 3 عمليات عسكرية، استهدفت اثنتان منها العمق الإسرائيلي، فيما استهدفت الثالثة حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" شمالي البحر الأحمر، بحسب زعمها.
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وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان مرئي جديد له، إلى أنه تم استهداف "هدفين حيويين في العمق الإسرائيلي"، الأول في يافا، والثاني في منطقة عسقلان، وذلك بطائرتين مسيّرتين.

وأضاف سريع: "كما تم استهداف، بعدد من الطائرات المسيّرة، حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس ترومان)، والقطع الحربية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر". 
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