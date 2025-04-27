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تراجع شعبية إيلون ماسك

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:05
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أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الملياردير إيلون ماسك تراجعت.
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ولدى 33% فقط من البالغين الأميركيين نظرة إيجابية تجاه ماسك.

وأظهر استطلاع الرأي أن حوالي ثلثي البالغين يعتقدون أن ماسك مارس نفوذًا مفرطًا على الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر القليلة الماضية. (العربية)
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