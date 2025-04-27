تراجع شعبية إيلون ماسك

أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الملياردير تراجعت.

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ولدى 33% فقط من البالغين نظرة إيجابية تجاه .



وأظهر استطلاع الرأي أن حوالي ثلثي البالغين يعتقدون أن ماسك نفوذًا مفرطًا على الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر القليلة الماضية. (العربية)