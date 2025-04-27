Advertisement

إقتصاد

كيوساكي: التضخم يضرب أثرياء الامتيازات العالمية

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1352562-638813690876517720.jpg
Doc-P-1352562-638813690876517720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مفارقة لافتة للانتباه، بدأ بعض من أغنى مالكي الامتيازات العالمية مثل "ماكدونالدز" و"برغر كينغ" يواجهون خطر الإفلاس، وفقًا لما كشفه رجل الأعمال والكاتب المعروف روبرت كيوساكي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
Advertisement

وأوضح كيوساكي أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة المفاجئة يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم، التي دفعت بالطبقات الأقل دخلاً إلى العزوف عن تناول الوجبات السريعة من هذه السلاسل الكبرى، حيث أصبحت كلفة وجبة بسيطة فوق قدرتهم الشرائية. وهو ما أدى بدوره إلى تراجع الطلب على المنتجات الأساسية مثل البطاطس المقلية، حتى إن أحد كبار موردي البطاطس لماكدونالدز أعلن إفلاسه مؤخراً.

وأشار كيوساكي إلى أن هذا التحوّل، رغم كونه قد يدفع الفقراء نحو خيارات غذائية أكثر صحية وأقل تكلفة مثل التفاح والكرنب، إلا أن تأثيره الاقتصادي أعمق وأخطر. فالتراجع الحاد في المبيعات لا يصيب فقط الشركات الصغيرة أو الموردين، بل يمتد أيضاً إلى أصحاب الامتيازات الذين كانوا يُعدون من بين أثرى أثرياء العالم.
 
وأكد كيوساكي أن هذه الظاهرة تمثل علامة خطيرة على هشاشة الوضع المالي، مشددًا على أن التضخم لا يهدد الفقراء فقط، بل أصبح قادراً على تقويض الثروات الكبيرة أيضاً. وقال: "في عالم المال الوهمي والمعلمين الوهميين، أصبحت المعرفة هي المال الحقيقي"، داعيًا الأفراد إلى الاستفادة من الأزمة الحالية عبر تعزيز ثقافتهم المالية، والاعتماد على أصول حقيقية مثل الذهب والفضة وبيتكوين.

وأضاف أن غياب التعليم المالي الحقيقي في المدارس ليس صدفة، بل نتيجة لسياسات مقصودة تهدف إلى إبقاء الأفراد بعيدين عن الفهم العميق للنظام المالي.

وأشار إلى أن شخصيات مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورائد الأعمال إيلون ماسك يسعون إلى إغلاق وزارة التعليم الأميركية، التي وصفها بـ"الماركسية"، كجزء من جهود إصلاح النظام التعليمي.

ودعا كيوساكي إلى اعتبار الأزمة الحالية فرصة للانفتاح على مصادر تعليم حقيقية من خلال قراءة الكتب، ومتابعة الدروس المالية الحقيقية على المنصات الإلكترونية، مشددًا على أهمية الحكمة والمعرفة كطريق للنجاة من التقلبات الاقتصادية المقبلة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
أثرياء أميركا يلجأون إلى الحسابات المصرفية في هذه الدولة!
lebanon 24
28/04/2025 06:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لسكان غرينلاند: "سنجعلكم أثرياء"
lebanon 24
28/04/2025 06:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في أذار
lebanon 24
28/04/2025 06:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي: رسوم ترامب الجمركية قد تدفع التضخم الأميركي إلى 4% هذا العام
lebanon 24
28/04/2025 06:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:25 | 2025-04-27
23:23 | 2025-04-27
23:19 | 2025-04-27
23:15 | 2025-04-27
23:11 | 2025-04-27
23:08 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24