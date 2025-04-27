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عربي-دولي

بعد انفجار ميناء "شهيد رجائي"... نائب إيرانيّ: هناك متفجرات زُرِعَت في الحاويات

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:44
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تعليقاً على انفجار ميناء الشهيد رجائي، قال النائب الإيراني محمد سراج "هناك متفجرات زرعت بالحاويات إما في البلد المصدر أو بمسار النقل". 
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وأضاف: "لا نستبعد تورط عناصر بالداخل بزراعة متفجرات بحاويات ميناء رجائي". 
 
وتابع قائلاً: "دلائل واضحة تشير إلى تدخل إسرائيل". 
 
وأضاف: "الانفجار  حدث في أربعة مواقع مختلفة". 
 
 
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