بعد انفجار ميناء "شهيد رجائي"... نائب إيرانيّ: هناك متفجرات زُرِعَت في الحاويات

تعليقاً على انفجار ميناء الشهيد رجائي، قال "هناك متفجرات زرعت بالحاويات إما في البلد المصدر أو بمسار النقل".

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وأضاف: "لا نستبعد تورط عناصر بالداخل بزراعة متفجرات بحاويات ميناء رجائي".

وتابع قائلاً: "دلائل واضحة تشير إلى تدخل ".

وأضاف: "الانفجار حدث في أربعة مواقع مختلفة".