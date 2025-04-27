هذا ما تسبّبت به مزحة في ألمانيا

تسببت مزحة خلال حفل لتوديع العزوبية في شرق ، تضمنت "خطفاً وهمياً" للعريس، في إطلاق عملية واسعة للشرطة.

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وقالت الشرطة في بيان إن شهود مذعورين اتصلوا بالسلطات بعدما أجبر رجلان ملثمان رجلاً آخر على ركوب سيارة في مدينة دريسدن، ثم انطلقا بها.



وشن أفراد الشرطة عملية بحث واسعة باستخدام مروحية.



وقادت التحقيقات أفراد الشرطة إلى منزل في ضاحية راديبول، حيث عثروا على رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، "المفترض أنه الضحية"، يحتفل مع خمسة من أصدقائه بمناسبة زفافه المقبل. (العربية)