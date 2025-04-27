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عربي-دولي

هذا ما تسبّبت به مزحة في ألمانيا

Lebanon 24
27-04-2025 | 10:50
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تسببت مزحة خلال حفل لتوديع العزوبية في شرق ألمانيا، تضمنت "خطفاً وهمياً" للعريس، في إطلاق عملية واسعة للشرطة.
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وقالت الشرطة في بيان إن شهود عيان مذعورين اتصلوا بالسلطات بعدما أجبر رجلان ملثمان رجلاً آخر على ركوب سيارة في مدينة دريسدن، ثم انطلقا بها.

وشن أفراد الشرطة عملية بحث واسعة باستخدام مروحية.

وقادت التحقيقات أفراد الشرطة إلى منزل في ضاحية راديبول، حيث عثروا على رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، "المفترض أنه الضحية"، يحتفل مع خمسة من أصدقائه بمناسبة زفافه المقبل. (العربية)
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