ماكرون بعد مقتل مصل داخل مسجد: حرية العبادة مصونة في فرنسا

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وشدد ماكرون عبر منصة "إكس"، على أن "حرية العبادة مصونة"، معربا عن "دعم الأمة لأسرة الضحية ولمواطنينا ". أكد ، الأحد، أن "العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في "، وذلك عقب مقتل مصل طعنا في على يد رجل قام بتصويره وهو يحتضر.وشدد ماكرون عبر منصة "إكس"، على أن "حرية العبادة مصونة"، معربا عن "دعم الأمة لأسرة الضحية ولمواطنينا ".

ويتردد أن رجلا فرنسيا في العشرينات من عمره طعن أحد مرتادي في لا غراند جوب شمالي ، عدة مرات صباح الجمعة.



ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصدر مقرب من التحقيق، قوله إن المعتدي صور الضحية بعد ذلك بهاتفه المحمول.



وكان رئيس الوزراء بايرو دان حادث الطعن المميت، في ظل استمرار الشرطة البحث عن المعتدي.



ووصف بايرو الهجوم بأنه "عار إسلاموفوبيا"، في منشور عبر منصة "إكس"، السبت.



وقال: "نحن نقف مع أقارب الضحايا والمسلمين الذين أصيبوا بالصدمة"، مؤكدا أن السلطات تقوم بكل ما في وسعها للعثور على المعتدي ومعاقبته.