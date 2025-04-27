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عربي-دولي
ماكرون بعد مقتل مصل داخل مسجد: حرية العبادة مصونة في فرنسا
Lebanon 24
27-04-2025
|
12:57
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أكد
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، الأحد، أن "العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في
فرنسا
"، وذلك عقب مقتل مصل طعنا في
مسجد الجمعة
على يد رجل قام بتصويره وهو يحتضر.
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وشدد ماكرون عبر منصة "إكس"، على أن "حرية العبادة مصونة"، معربا عن "دعم الأمة لأسرة الضحية ولمواطنينا
المسلمين
".
ويتردد أن رجلا فرنسيا في العشرينات من عمره طعن أحد مرتادي
المسجد
في لا غراند جوب شمالي
مونبلييه
، عدة مرات صباح الجمعة.
ونقلت صحيفة "لو باريزيان"
الفرنسية
عن مصدر مقرب من التحقيق، قوله إن المعتدي صور الضحية بعد ذلك بهاتفه المحمول.
وكان رئيس الوزراء
الفرنسي فرانسوا
بايرو دان حادث الطعن المميت، في ظل استمرار الشرطة البحث عن المعتدي.
ووصف بايرو الهجوم بأنه "عار إسلاموفوبيا"، في منشور عبر منصة "إكس"، السبت.
وقال: "نحن نقف مع أقارب الضحايا والمسلمين الذين أصيبوا بالصدمة"، مؤكدا أن السلطات تقوم بكل ما في وسعها للعثور على المعتدي ومعاقبته.
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