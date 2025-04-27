باكستان: مقتل 54 مسلحاً حاولوا التسلل لأراضينا من أفغانستان

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أعلن الجيش ، اليوم الأحد، أنه قتل، في ثلاثة أيام، 54 مسلحاً حاولوا التسلل عبر حدود .وقال الجيش في بيان إنه تلقى معلومات مفادها أن "هؤلاء المتطرفين" يحاولون التسلل "لحساب أسيادهم الأجانب لممارسة أنشطة إرهابية" واسعة النطاق على الأراضي الباكستانية، حسب تعبيره.وتم رصد هؤلاء المسلحين وقتلهم قرب المعقل السابق لحركة الباكستانية في الشمالية، وهي منطقة تقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.