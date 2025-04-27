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عربي-دولي
باكستان: مقتل 54 مسلحاً حاولوا التسلل لأراضينا من أفغانستان
Lebanon 24
27-04-2025
|
13:00
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أعلن الجيش
الباكستاني
، اليوم الأحد، أنه قتل، في ثلاثة أيام، 54 مسلحاً حاولوا التسلل عبر حدود
أفغانستان
.
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وقال الجيش في بيان إنه تلقى معلومات مفادها أن "هؤلاء المتطرفين" يحاولون التسلل "لحساب أسيادهم الأجانب لممارسة أنشطة إرهابية" واسعة النطاق على الأراضي الباكستانية، حسب تعبيره.
وتم رصد هؤلاء المسلحين وقتلهم قرب المعقل السابق لحركة
طالبان
الباكستانية في
وزيرستان
الشمالية، وهي منطقة تقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.
وأضاف الجيش: "تم العثور أيضاً على مخزن كبير للأسلحة وذخائر ومتفجرات".
وقبيل إعلان الجيش، تحدث
وزير الإعلام
الباكستاني
عطالله
ترار عن "عمليات يومية مثمرة للقوات المسلحة ضد الإرهابيين".
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