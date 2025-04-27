Advertisement

عربي-دولي

باكستان: مقتل 54 مسلحاً حاولوا التسلل لأراضينا من أفغانستان

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1352645-638813809926128625.jpg
Doc-P-1352645-638813809926128625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، أنه قتل، في ثلاثة أيام، 54 مسلحاً حاولوا التسلل عبر حدود أفغانستان.
Advertisement

وقال الجيش في بيان إنه تلقى معلومات مفادها أن "هؤلاء المتطرفين" يحاولون التسلل "لحساب أسيادهم الأجانب لممارسة أنشطة إرهابية" واسعة النطاق على الأراضي الباكستانية، حسب تعبيره.

وتم رصد هؤلاء المسلحين وقتلهم قرب المعقل السابق لحركة طالبان الباكستانية في وزيرستان الشمالية، وهي منطقة تقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.
وأضاف الجيش: "تم العثور أيضاً على مخزن كبير للأسلحة وذخائر ومتفجرات".

وقبيل إعلان الجيش، تحدث وزير الإعلام الباكستاني عطالله ترار عن "عمليات يومية مثمرة للقوات المسلحة ضد الإرهابيين".
مواضيع ذات صلة
باكستان.. قوات الأمن تقتل 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود مع أفغانستان
lebanon 24
28/04/2025 06:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 8 عسكريين ومدني جراء هجوم في غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان
lebanon 24
28/04/2025 06:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية
lebanon 24
28/04/2025 06:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية: تحرير 190 رهينة ومقتل 30 مسلحًا من مهاجمي قطار احتجزوا ركابه رهائن في باكستان
lebanon 24
28/04/2025 06:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:25 | 2025-04-27
23:23 | 2025-04-27
23:19 | 2025-04-27
23:15 | 2025-04-27
23:11 | 2025-04-27
23:08 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24