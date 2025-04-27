لافروف: موسكو مستعدة لتخزين "نووي إيران" حال اتفقت مع أميركا

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قال ، ، اليوم الأحد، إن مستعدة لتخزين المواد النووية إذا اتفقت أميركا وإيران على ذلك.وقبل نحو أسبوع، أعرب عن استعداد موسكو للإسهام في الاتفاقيات المحتملة بين وإيران، مشدداً على أن يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لطهران.وقال لافروف، عقب محادثات مع ، : "رحبنا بالجهود المبذولة في التوصل إلى اتفاقيات موضوعية ومقبولة للطرفين، بما في ذلك تلك التي نوقشت وما زالت تناقش بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية".