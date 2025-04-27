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لافروف: موسكو مستعدة لتخزين "نووي إيران" حال اتفقت مع أميركا

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:13
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن موسكو مستعدة لتخزين المواد النووية الإيرانية إذا اتفقت أميركا وإيران على ذلك.
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وقبل نحو أسبوع، أعرب لافروف عن استعداد موسكو للإسهام في الاتفاقيات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن الاتفاق النووي يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لطهران.

وقال لافروف، عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "رحبنا بالجهود المبذولة في التوصل إلى اتفاقيات موضوعية ومقبولة للطرفين، بما في ذلك تلك التي نوقشت وما زالت تناقش بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية".
وتابع وزير الخارجية "بالطبع، روسيا مستعدة للمساعدة في هذه العملية، وستدعم بقوة الاتفاقيات التي تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأردف لافروف: "نحن مستعدون للمساعدة والوساطة ولعب أي دور مفيد من وجهة نظر إيران، ويكون مقبولاً بالنسبة للولايات المتحدة".
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