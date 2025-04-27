خامنئي: يجب الكشف عن أي إهمال أدى لكارثة ميناء رجائي

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صدر عن المرشد الاعلى للثورة الايراني البيان التالي: "إن حادث الحريق المؤلم في ميناء الشهيد رجائي يبعث على الحزن والقلق. إن المسؤولين الأمنيين والقضائيين مكلفون بإجراء تحقيق كامل وكشف أي إهمال أو تعمد ومتابعته وفقًا للأنظمة."وتابع: "يجب على جميع المسؤولين اعتبار أنفسهم مسؤولين عن منع وقوع الحوادث المريرة والمكلفة. أسأل الله والمغفرة للضحايا والصبر والسلوان لأسرهم المنكوبة والشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم، وأتوجه بالشكر الخالص إلى الشعب الذي كان مستعدًا للتبرع للمصابين في لحظة الحاجة."