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خامنئي: يجب الكشف عن أي إهمال أدى لكارثة ميناء رجائي

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:52
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صدر عن المرشد الاعلى للثورة الايراني سيد علي خامنئي البيان التالي: "إن حادث الحريق المؤلم في ميناء الشهيد رجائي يبعث على الحزن والقلق. إن المسؤولين الأمنيين والقضائيين مكلفون بإجراء تحقيق كامل وكشف أي إهمال أو تعمد ومتابعته وفقًا للأنظمة."
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وتابع: "يجب على جميع المسؤولين اعتبار أنفسهم مسؤولين عن منع وقوع الحوادث المريرة والمكلفة. أسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا والصبر والسلوان لأسرهم المنكوبة والشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم، وأتوجه بالشكر الخالص إلى الشعب الكريم الذي كان مستعدًا للتبرع بالدم للمصابين في لحظة الحاجة."
 
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