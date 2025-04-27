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الصومال تعين وزيراً جديداً للدفاع

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:56
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أجرى رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، تعديلاً وزارياً محدوداً اليوم الأحد شمل تعيين وزير جديد للدفاع في إطار مساعي حكومته للقضاء على حركة الشباب.
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لم يُفصح بري عن سبب التعديل الوزاري، الذي أعلنه المتحدث باسم الحكومة في تسجيل مصور نُشر على حساب الحكومة على فيسبوك.

وبموجب التعديل، تقرر تعيين أحمد معلم فقي أحمد، الذي شغل في السابق منصبي وزير الخارجية ورئيس الأمن الوطني، وزيراً جديداً للدفاع بدلاً من جبريل عبد الرشيد الذي عُين نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

وشمل التعديل أيضاً تعيين السيد عبد السلام عبدي علي (طاي) وزيراً للخارجية والتعاون الدولي.
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