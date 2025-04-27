الصومال تعين وزيراً جديداً للدفاع

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أجرى رئيس وزراء ، حمزة عبدي ، تعديلاً وزارياً محدوداً اليوم الأحد شمل تعيين وزير جديد للدفاع في إطار مساعي حكومته للقضاء على .لم يُفصح بري عن سبب التعديل الوزاري، الذي أعلنه المتحدث باسم الحكومة في تسجيل مصور نُشر على حساب الحكومة على .وبموجب التعديل، تقرر تعيين أحمد، الذي شغل في السابق منصبي ورئيس الأمن الوطني، وزيراً جديداً للدفاع بدلاً من الذي عُين نائباً ثانياً لرئيس .وشمل التعديل أيضاً تعيين السيد عبدي علي (طاي) وزيراً للخارجية والتعاون الدولي.