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ارتفاع عدد قتلى ومصابي انفجار ميناء بندر عباس الإيراني... كم بلغ؟

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:41
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قال محافظ هرمزكان محمد عاشوري إن عدد القتلى جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس جنوب إيران ارتفع إلى 40 شخصا.
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وقال عاشوري للتلفزيون الرسمي الإيراني: "حتى الآن، توفي 40 شخصا بسبب الإصابات التي أصيبوا بها نتيجة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي".

وبحسب آخر البيانات، ارتفع عدد الإصابات إلى 1241 شخصا.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أشار في وقت سابق إلى "حشد كافة الطاقات الوطنية والإقليمية للسيطرة على الأزمة"، لافتا إلى أنه "تم إرسال فرق إطفاء متخصصة من مختلف المحافظات وطهران وطائرات خاصة لمكافحة الحرائق والإطفاء وأسطول جوي إلى مكان الحادث لنقل المصابين".

وأوضح أن النيران انتشرت داخل الحاويات بشكل سريع بسبب الرياح القوية، مضيفا أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة، من بينها إنشاء ساتر ترابي ووضع حاويات فارغة حول مكان الحادث، لمنع انتشار الحريق بشكل أكبر".

يذكر أنه يوم أمس السبت، وقف انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء "الشهيد رجائي"، ما تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن دوي الانفجار سمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من بندر عباس.
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