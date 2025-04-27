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عربي-دولي

الجيش المصري: جاهزون لمواجهة كافة التحديات

Lebanon 24
27-04-2025 | 15:02
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أكد المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، اليوم الأحد، أن الجيش يولي أهمية كبيرة لرفع كفاءته القتالية، مشددا على أنه القوات المسلحة المصرية جاهزة لمواجهة التحديات كافة.
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وفي منشور له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قال المتحدث إن هذه الذكرى ستظل مصدر فخر في تاريخ ووجدان الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأشار المتحدث إلى أن "حرب تشرين الاول المجيدة أعادت صياغة تاريخ العسكرية المصرية، بتضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، لافتا إلى "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير، بدءا من تعظيم الاستفادة من الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني قوي، ومرورا بمواكبة التطور السريع في نظم وأساليب القتال وتنوع مصادر التسليح، وانتهاء بامتلاك أحدث المقومات العلمية والتكنولوجية لدعم القدرات القتالية".

كما لفت المتحدث إلى دور قوات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، باعتباره أحد أبرز التحديات التي واجهت الأمن القومي المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب مساهمة القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والارتقاء بمستوى معيشة أهاليها.

وشدد على أن القوات المسلحة تولي أهمية بالغة للتدريب القتالي ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريبات المشتركة، التي تهدف إلى تبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ كافة المهام بمسارح العمليات المختلفة وفق خطط مدروسة بعناية.

وأكد المتحدث العسكري حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الوطني للرد على أي استفسارات وتفنيد الشائعات، مشددا على التزام القوات المسلحة بإمداد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثقة.

واختتم المتحدث العسكري حديثه بالتأكيد على أن تضحيات وجهود أبطال القوات المسلحة ستظل محل تقدير من جميع أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية.
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