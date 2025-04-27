روبيو: إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق قريبا.. فلن نضيع المزيد من الوقت

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قال الأميركي ، اليوم الأحد، إنه يتعين التوصل لاتفاق سلام بين وأوكرانيا قريبا، وإن تحاول تحديد مدى جدوى استمرارها في الوساطة.وأضاف في تصريحات لقناة "إن.بي.سي" NBC: "لا يمكننا الاستمرار في تخصيص الوقت والموارد لهذا الجهد إذا لم يُكتب له النجاح".وتابع بالقول: "(حاولنا خلال) الأسبوع الماضي تحديد مدى التقارب الحقيقي بين الطرفين، وهل هما قريبان بما يكفي لكي نستغرق وقتا في الوساطة".ولم يُحدد روبيو المدة التي ترغب فيها لتحقيق تقدم.