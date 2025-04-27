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عربي-دولي
روبيو: إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق قريبا.. فلن نضيع المزيد من الوقت
Lebanon 24
27-04-2025
|
15:29
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قال
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
، اليوم الأحد، إنه يتعين التوصل لاتفاق سلام بين
روسيا
وأوكرانيا قريبا، وإن
واشنطن
تحاول تحديد مدى جدوى استمرارها في الوساطة.
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وأضاف
روبيو
في تصريحات لقناة "إن.بي.سي" NBC: "لا يمكننا الاستمرار في تخصيص الوقت والموارد لهذا الجهد إذا لم يُكتب له النجاح".
وتابع بالقول: "(حاولنا خلال) الأسبوع الماضي تحديد مدى التقارب الحقيقي بين الطرفين، وهل هما قريبان بما يكفي لكي نستغرق وقتا في الوساطة".
ولم يُحدد روبيو المدة التي ترغب
إدارة الرئيس دونالد ترامب
فيها لتحقيق تقدم.
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