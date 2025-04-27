ألمانيا تحث أوكرانيا على عدم قبول مقترح ترامب

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قال الألماني ، اليوم الأحد، إن يجب ألا توافق على أحدث مقترح للرئيس الأميركي والذي يقضي بالتنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي مقابل وقف إطلاق النار مع ، لأن ذلك سيكون يمثل "استسلاماً".وأضاف في تصريحات لقناة "إيه. آر. دي" العامة أن تُدرك بوضوح أنها قد تحتاج إلى التخلي عن بعض الأراضي للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.وقال بيستوريوس، الذي من المرجح أن يظل وزيراً للدفاع في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة: "لكنهم بالتأكيد لن يصلوا، أو ينبغي ألا يصلوا، إلى حد (قبول) الاقتراح الأخير للرئيس الأميركي".وتابع: "كان بإمكان أوكرانيا بمفردها أن تحصل قبل عام على ما تضمنه اقتراح ذلك. إنه أشبه بالاستسلام. لا أستطيع أن أرى أي قيمة مضافة في هذا الاقتراح".يأتي هذا بينما قال الأميركي، ، اليوم، إن الأسبوع المقبل قد يكون "مفصلياً" على صعيد الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، في خضم ضغوط يمارسها ترامب على وكييف لإبرام اتفاق.