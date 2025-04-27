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عربي-دولي

إيران: لم ولن نتفاوض حول الصواريخ أو وقف التخصيب

Lebanon 24
27-04-2025 | 16:28
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أبلغ نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، بأن إيران "لم تتفاوض، ولن تتفاوض حول خطوطها الحمراء" بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم أو برنامج الصواريخ الباليستية.
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وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، النائب إبراهيم رضائي، إن تخت روانجي أطلع أعضاء اللجنة على مفاوضات الجولة الثالثة، التي جرت السبت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف بوساطة عمانية، في مسقط.

وأوضح رضائي أن الجولة الثالثة "دخلت في تفاصيل المفاوضات، بعدما تناولت الجولتين الأولى في مسقط وروما النقاشات العامة".
وأضاف: "أوضح تخت روانجي وجود مواقف متناقضة من الجانب الأميركي، وشدّد على أن التخصيب ضمن خطوط إيران الحمراء، ولن يتم التراجع عنه»". وأشار إلى أن هذه الجولة ركّزت على محاولة تحديد إطار للدخول في تفاصيل التفاوض، والسعي للانتقال إلى مناقشة القضايا الجوهرية.

وأكّد تخت روانجي بقاء عمان "وسيطاً ومركزاً للمفاوضات".

وأفاد رضائي أن الجولة الثالثة "ركّزت على محورين رئيسيين؛ بناء الثقة في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع جميع العقوبات".

وأوضح تخت روانجي أن تخصيب اليورانيوم "من الثوابت التي لا تنازل عنها". وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تناولت الملف النووي فقط، دون بحث وقف التخصيب أو القدرات الدفاعية. وشدّد على أن أي محاولة لفرض قضايا إضافية سترفض.

وبيّن رضائي أن الاجتماع "أكّد ضرورة تحقيق منافع اقتصادية فعلية"، و"رفع العقوبات عن قطاعات النفط والغاز والشحن والقطاع المالي، وإطلاق الأموال المجمدة، بالإضافة إلى إغلاق ملف إيران في مجلس الأمن وملف التحقيق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدّد على دعم البرلمان للمفاوضات "التي تحفظ المصالح الوطنية"، محذراً من أن تفعيل آلية "سناب باك" سيدفع إيران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
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