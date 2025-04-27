إيران: لم ولن نتفاوض حول الصواريخ أو وقف التخصيب



Advertisement

وقال المتحدث باسم لجنة ، النائب إبراهيم رضائي، إن تخت روانجي أطلع على مفاوضات الجولة الثالثة، التي جرت السبت بين ، ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف بوساطة عمانية، في مسقط.



وأوضح رضائي أن الجولة الثالثة "دخلت في تفاصيل المفاوضات، بعدما تناولت الجولتين الأولى في مسقط وروما النقاشات العامة". أبلغ نائب ، مجيد تخت روانجي، لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في ، بأن "لم تتفاوض، ولن تتفاوض حول خطوطها الحمراء" بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم أو برنامج الصواريخ الباليستية.وقال المتحدث باسم لجنة ، النائب إبراهيم رضائي، إن تخت روانجي أطلع على مفاوضات الجولة الثالثة، التي جرت السبت بين ، ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف بوساطة عمانية، في مسقط.وأوضح رضائي أن الجولة الثالثة "دخلت في تفاصيل المفاوضات، بعدما تناولت الجولتين الأولى في مسقط وروما النقاشات العامة".

وأضاف: "أوضح تخت روانجي وجود مواقف متناقضة من الجانب الأميركي، وشدّد على أن التخصيب ضمن خطوط إيران الحمراء، ولن يتم التراجع عنه»". وأشار إلى أن هذه الجولة ركّزت على محاولة تحديد إطار للدخول في تفاصيل التفاوض، والسعي للانتقال إلى مناقشة الجوهرية.



وأكّد تخت روانجي بقاء "وسيطاً ومركزاً للمفاوضات".



وأفاد رضائي أن الجولة الثالثة "ركّزت على محورين رئيسيين؛ بناء الثقة في الطبيعة السلمية للبرنامج الإيراني، مقابل رفع جميع ".



وأوضح تخت روانجي أن تخصيب اليورانيوم "من الثوابت التي لا تنازل عنها". وأضاف أن المفاوضات مع تناولت الملف النووي فقط، دون بحث وقف التخصيب أو القدرات الدفاعية. وشدّد على أن أي محاولة لفرض قضايا إضافية سترفض.



وبيّن رضائي أن الاجتماع "أكّد ضرورة تحقيق منافع اقتصادية فعلية"، و"رفع العقوبات عن قطاعات والشحن والقطاع المالي، وإطلاق الأموال المجمدة، بالإضافة إلى إغلاق ملف إيران في وملف التحقيق في ".



وشدّد على دعم البرلمان للمفاوضات "التي تحفظ "، محذراً من أن تفعيل آلية "سناب باك" سيدفع إيران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.