كشف عن الأسباب.. إيران تصدر تقريرها الأول عن انفجار ميناء "رجائي"

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أكد عضو الفريق البرلماني المرسل إلى ميناء رجائي، محمودي، أن الخاصة قامت بفحص الأدلة والصور من كاميرات المراقبة وشهادات المصابين القريبين من موقع الحادث، والتي أظهرت وجود إهمال وسوء إدارة كبيرين خلال عمليات التحميل وسير العمل في الميناء.وأوضح محمودي، في تصريح من مدينة عباس لوكالة "إيسنا"، أن التحقيقات التي أجراها الفريق البرلماني خلصت إلى أن الإهمال والقصور الإداري كانا من الأسباب الرئيسة وراء وقوع الحادث في ميناء رجائي.وأشار إلى أن غياب الهيكلية التنظيمية السليمة وضعف الإشراف على السلع الواردة والصادرة كانا من أبرز أوجه الخلل، لافتًا إلى أن هذه المشكلات لا تقتصر على ميناء رجائي وحده، لكنها كانت أكثر وضوحًا وخطورة فيه.وحول فرضية العمل المتعمد، أكد محمودي أن احتمال وقوع الحادث بفعل فاعل أو بتخريب متعمد يبقى ضئيلًا للغاية، مشيرًا إلى أن الأدلة المستقاة من كاميرات المراقبة وشهادات المصابين تدل بوضوح على وجود تقصير في عمليات التحميل وغيرها من جوانب العمل داخل الميناء.وأضاف أن فريق في هرمزغان سيكمل اليوم تقريره النهائي، على أن يُرفع إلى غدًا. وأوضح أن أي تفاصيل إضافية قد يتم تضمينها في التقرير إذا ظهرت مستجدات جديدة، مشددًا على أن قرار عرض التقرير أمام يعود إلى رئيس المجلس، الذي سيتشاور مع النواب حول أبعاد الحادث قبل اتخاذ أي خطوة.كما أشار محمودي إلى أن تواصل تحقيقاتها في الحادث، مؤكداً أنه في حال ثبوت وجود عمل تخريبي متعمد، ستتم ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنه. ولفت إلى أن القيادة الثورية أكدت، في رسالة رسمية، على ضرورة التعامل الصارم مع المتسببين بالحادث.وختم محمودي تصريحه بمطالبة الحكومة بالالتزام بتعويض الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الانفجار، مشددًا على أهمية تجنب الاكتفاء بالإجراءات الإدارية الشكلية دون تحقيق نتائج ملموسة.في سياق متصل، أعلن مدير عام في محافظة هرمزغان، يوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 46 شهيدًا، فيما تلقى 1072 مصابًا العلاج وغادروا المستشفيات، بينما لا يزال 138 مصابًا يخضعون للعلاج في المستشفيات.وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق في الميناء، وسط تقارير تفيد بعدم السيطرة الكاملة عليه حتى الآن. (ارم نيوز)