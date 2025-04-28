توقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة ، أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي هذا العام أصبحت مرتفعة، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل عامل ضغط رئيسي على ثقة الأعمال والأسواق.

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وكانت من الخبراء، الذين يغطون نحو 50 اقتصادًا حول العالم، قد توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا قويًا وثابتًا.



إلا أن تحركات الرئيس الأميركي لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية عبر فرض رسوم شاملة على جميع الواردات الأميركية تسببت في صدمات واسعة عبر ، وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات في أسواق الأسهم، كما أضعفت الثقة بالأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار.



ورغم أن أجّل تنفيذ الرسوم المرتفعة على غالبية الشركاء التجاريين لفترة مؤقتة، إلا أن تعرفات عامة بنسبة 10 بالمئة ما تزال سارية، إلى جانب رسوم إضافية تصل إلى 145 بالمئة على المنتجات ، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.



الشركات تواجه ضبابية خانقة

روسيتر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تي.دي سيكيوريتيز"، إن حالة عدم اليقين الحالية تجعل من الصعب على الشركات التخطيط حتى للأشهر القليلة المقبلة، مضيفًا: "من الصعب التفكير حتى في يوليو المقبل وسط غياب اليقين حول الرسوم المضادة، فما بالك بالتخطيط لسنوات مقبلة؟".





ومع تصاعد الضبابية وارتفاع تكاليف الاستيراد، اضطرت العديد من إلى مراجعة توقعاتها للإيرادات إما عبر خفضها أو سحبها بالكامل.





وفي إجماع نادر، أكد أكثر من 300 خبير اقتصادي في استطلاع رويترز - الذي أجري بين الأول و28 من نيسان - أن الرسوم الجمركية ليس لها أي تأثير إيجابي على ثقة الشركات.

ووصف 92 بالمئة من المشاركين تأثير الرسوم بأنه "سلبي"، بينما رأى 8 بالمئة فقط أنها "محايدة"، وغالبيتهم ينتمون إلى اقتصادات ناشئة مثل .



كذلك، خفض ثلاثة أرباع الخبراء المشاركين في توقعاتهم للنمو العالمي لعام 2025، ليصبح متوسط النمو المتوقع 2.7 بالمئة، انخفاضًا من ثلاثة بالمئة في استطلاع كانون الثاني الماضي.

وفي المقابل، جاءت تقديرات أعلى قليلًا عند 2.8 بالمئة.





وحين سُئلوا عن احتمالات حدوث ركود عالمي هذا العام، أشار 60 بالمئة من أصل 167 خبيرًا اقتصاديًا إلى أن الاحتمالات "مرتفعة" أو "مرتفعة جداً".



وقال جراف، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لمنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا لدى " ستريت": "الأجواء الحالية صعبة لدرجة يصعب معها التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادي".

وأوضح أن "قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة، خاصة على الأسعار والدخل الحقيقي، مما سينعكس سلباً في النهاية على مستويات الطلب العالمي".