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عربي-دولي

جريمة مروعة في ألمانيا.. قتلت زوجها والسبب مفاجئ

Lebanon 24
28-04-2025 | 09:25
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أصدرت محكمة كمنيتس الإقليمية الألمانية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن مدى الحياة على امرأة وشريكيها في جريمة قتل طبيب ثري متخصص في أمراض القلب.
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وأعلنت المحكمة أنه ثبت لديها أن المتهمين الثلاثة قد أخذوا قبل ذلك عملات أجنبية وذهب من خزانة الملياردير.

وعندما جف هذا المصدر من المال، أعطت الأرملة مساعديها مفتاح شقة زوجها الطبيب في آذار 2024 وذهبت إلى شقتها الخاصة.

وكانت المرأة تزوجت من الطبيب (69 عاماً) قبل عام واحد فقط.

وبعد ذلك، فاجأ الشريكان الطبيب وهو نائم، وأفادت المحكمة بأنه تم قتله بطعنات متعددة في الرقبة والظهر.

وبحسب المحكمة، أرادت زوجته الحصول على الميراث بعد قتل زوجها وتسديد أجر شريكيها في عملية القتل.

وكان محامو المتهمين الثلاثة قد طالبوا بالبراءة، فيما طلب الادعاء العام إدانة المتهمين بتهمة القتل، بينما يمكن الطعن على الحكم. (24)
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