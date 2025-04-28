تصريح جديد لأردوغان: لن نُجبر اللاجئين السوريين على العودة

أعلن الرئيس ، اليوم الاثنين، عودة 200 ألف سوري من إلى بلادهم منذ سقوط في 8 كانون الأول 2024.

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ونقلت وكالة أنباء " " عن قوله في كلمة ألقاها في فعالية بشأن في مدينة إسطنبول، إن "عدد العائدين من تركيا إلى منذ 9 كانون الأول 2024 بلغ 200 ألف شخص".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن الحكومة التركية ستترك لهم حرية اتخاذ القرار.

ولفت إلى تسارع وتيرة العائدين السوريين من تركيا إلى سوريا كلما تحسنت الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب".





وعلى صعيد متصل بالهجرة، لفت الرئيس التركي إلى "تسبب سياسات القوى الغربية باضطرار المهاجرين إلى الهجرة من بلدانهم"، مشدداً على أن "القوى الغربية تتوارى عن الأنظار عندما يحين الوقت لتقاسم أعباء المهاجرين".

وأوضح أن بلاده تستضيف أكثر من أربعة ملايين مهاجر من مختلف الجنسيات، متعهداً بمحاسبة كل من يمارس التمييز أو التعامل العنصري ضدهم داخل الأراضي التركية.

ونفى أردوغان ما تدعيه التركية بوجود مبالغة بأعداد المهاجرين في تركيا، مؤكداً أن بلاده لا تهمل مكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين.

وأوضح في هذا الإطار أنه "جرى منع دخول 270 ألف مهاجر غير نظامي من العبور إلى داخل تركيا خلال العامين الماضيين".

وشدد على أن "تركيا عازمة على عدم السماح لسلوكيات غير إنسانية مثل سوء معاملة المهاجرين على غرار ما تشهده بشكل متكرر".