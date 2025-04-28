اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدّد حرب غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"!

أكد للجنة الدولية للصليب الأحمر كراهنبول، اليوم الإثنين، أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع.

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وقال كراهنبول في كلمة ألقاها خلال في العاصمة : "غزة تشهد وتعاني الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع، وما إن دفع وقف إطلاق النار المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد".





وقتل وأصيب عشرات ، وغالبيتهم من الأطفال، منذ فجر اليوم، جراء القصف المتواصل على أنحاء متفرقة في ، حسبما أوردته والمعلومات (وفا).



وأفادت مصادر طبية بـ"استشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف منزلًا لعائلة كوارع بخان يونس، ومواطنين في قصف مخيم غرب المدينة.. واستشهد 10 مواطنين، جراء قصف الاحتلال منزلاً شمال القطاع".



وأضافت "قُتل 6 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مدينة ".





ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، أن "أكثر من 65% من القتلى هم من فئات الأطفال، والنساء، وكبار السن، حيث قُتل أكثر من 18 ألف طفل وأكثر من 400 رجل و12 ألف امرأة، وتمت إبادة أكثر من 2180 عائلة، حيث قتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أبيد أكثر من 5070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبق منها سوى فرد واحد على قيد الحياة".



وأضافت المصادر ذاتها، أن "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، و113 من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد نحو 212 صحافياً في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم".



وأشارت إلى أن "الاحتلال قتل أكثر من 13 ألف طالب وطالبة وأكثر من 800 معلم، وموظف تربوي في سلك التعليم، وأكثر من 150 عالماً، وأكاديمياً، وأستاذاً جامعياً، وباحثاً، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة".



ووفق الوكالة "بدأت القوات منذ السابع من تشرين الأول 2023، عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52 ألفاً و243 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117 ألفاً و639 آخرين".