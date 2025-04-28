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عربي-دولي

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدّد حرب غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"!

Lebanon 24
28-04-2025 | 09:51
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أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول، اليوم الإثنين، أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع.
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وقال كراهنبول في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي في العاصمة القطرية الدوحة: "غزة تشهد وتعاني الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع، وما إن دفع وقف إطلاق النار المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد".


وقتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، وغالبيتهم من الأطفال، منذ فجر اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية بـ"استشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة كوارع بخان يونس، ومواطنين في قصف مخيم الشافعي غرب المدينة.. واستشهد 10 مواطنين، جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

وأضافت "قُتل 6 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مدينة بيت لاهيا".


ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، أن "أكثر من 65% من القتلى هم من فئات الأطفال، والنساء، وكبار السن، حيث قُتل أكثر من 18 ألف طفل وأكثر من 400 رجل و12 ألف امرأة، وتمت إبادة أكثر من 2180 عائلة، حيث قتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أبيد أكثر من 5070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبق منها سوى فرد واحد على قيد الحياة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، و113 من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد نحو 212 صحافياً في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم".

وأشارت إلى أن "الاحتلال قتل أكثر من 13 ألف طالب وطالبة وأكثر من 800 معلم، وموظف تربوي في سلك التعليم، وأكثر من 150 عالماً، وأكاديمياً، وأستاذاً جامعياً، وباحثاً، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة".

ووفق الوكالة "بدأت القوات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023، عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 52 ألفاً و243 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117 ألفاً و639 آخرين".
 
 
 
 
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