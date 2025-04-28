مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو يُريد إنهاء الحرب في هذا التاريخ

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نقلت صحيفة " هيوم" عن مسؤول أمني إسرئيلي قوله إن رئيس الوزراء يخطط لإنهاء الحرب على غزة بحلول شهر تشرين الاول المقبل.وأضاف المصدر الذي وصفته الصحيفة بـ"المسؤول الكبير" أنه "إذا تهيأت الظروف وتحققت الأهداف فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك".وقال المسؤول إنه أجرى اليوم محادثات مغلقة مع وقال إن الأخير يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر تشرين الاول المقبل.وبحسب قوله، من المهم التأكيد أن هذا هو "الحد للموعد المستهدف"، وإذا تهيأت الظروف وتم تحقيق الأهداف، فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك.