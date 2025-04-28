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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو يُريد إنهاء الحرب في هذا التاريخ

Lebanon 24
28-04-2025 | 10:47
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نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرئيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة بحلول شهر تشرين الاول المقبل.
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وأضاف المصدر الذي وصفته الصحيفة بـ"المسؤول الكبير" أنه "إذا تهيأت الظروف وتحققت الأهداف فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك".

وقال المسؤول إنه أجرى اليوم محادثات مغلقة مع نتنياهو وقال إن الأخير يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر تشرين الاول المقبل.

وبحسب قوله، من المهم التأكيد أن هذا هو "الحد الأقصى للموعد المستهدف"، وإذا تهيأت الظروف وتم تحقيق الأهداف، فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك.
 
وبحسب المصدر عينه، فإن السبب هو أن الحرب لن تستمر أكثر من عامين. (روسيا اليوم)
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